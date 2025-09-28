House of Guinness, la nuova serie del team di Peaky Blinders, è una serie storica che racconta una storia di tradimenti, famiglie un po' fuori di testa, drammi dell'alta società e un momento cruciale in un'azienda di famiglia che è diventata una delle più importanti d'Irlanda. Come in Succession, la trama ruota attorno a quattro fratelli, Arthur, Edward, Anne e Benjamin, che, alla morte del padre, si trovano a dovere espandere il proprio impero basato sulla birra, preservare la tradizione di famiglia e navigare le acque torbide della vita sociale, mentre ciascuno cerca di incarnare l’erede ideale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ecco come è nato il più famoso impero della birra al mondo