Eccellenza Sant’Agostino sfida il Fratta Terme Mesola col Medicina

Con Ars et Labor e Comacchiese che si sono fronteggiate ieri pomeriggio nella sfida del "Mazza", il quinto turno del girone B di Eccellenza vede le altre due ferraresi impegnate in due incroci casalinghi. Cominciamo dal SantAgostino, che dopo il pareggio esterno sul campo del Faenza riceve al "Caselli" il sorprendente Fratta Terme, il cui bottino fin qui è di 9 punti in quattro giornate, compreso il clamoroso scalpo del debutto sul campo dell’Ars et Labor. Da neopromossa la formazione romagnola sta vivendo un avvio di campionato da sogno, e per i ramarri ci sarà da mettere in campo grande attenzione per ritrovare i tre punti che mancano ormai da venti giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

