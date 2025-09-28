Eccellenza Montefano gioca bene ma occorre dare di più

"Torniamo sul nostro campo dopo due trasferte in cui non abbiamo raccolto nulla pur avendo giocato bene e creato le occasioni per far gol". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, guarda al match delle 15 contro l’Urbania come l’occasione per muovere la classifica. "Affronteremo – spiega – una delle avversarie migliori del torneo, una squadra con grosse individualità ed ecco che sarà indispensabile disputare una gara impeccabile in cui dare tutto in campo. Dobbiamo mettere quel qualcosa in più perché non è bastato giocare bene e creare tanto a Matelica e a Chiesanuova, ecco perché dobbiamo fare ancora più". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Montefano gioca bene, ma occorre dare di più»

In questa notizia si parla di: eccellenza - montefano

Eccellenza. Montefano al via con tante novità

Eccellenza. Ai nastri di partenza un nuovo Montefano

Eccellenza, la prima giornata vista dal tecnico Gastone Mariotti. "A Chiesanuova una “partitona“. Da seguire il match a Montefano»

Sintesi e cronaca di CHIESANUOVA MONTEFANO #eccellenza #montefano #viola - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenza. "Montefano, serve molta attenzione» - "È un momento in cui dobbiamo prestare attenzione perché finora gli avversari hanno sfruttato ogni errore e non siamo ... Come scrive msn.com

Your Excellency. "Montefano, we need to pay close attention." - "This is a moment when we have to be careful because so far our opponents have exploited every mistake and we haven't ... Segnala sport.quotidiano.net