Eccellenza - Girone A Castelnuovo-Real con il rientro di Cecchini
Il Castelnuovo, nella giornata di capitan Giacomo Cecchini al suo debutto stagionale in campionato – al quale verrà anche consegnata una targa da parte della società gialloblu per le sue cento presenze in campionato, impreziosite da 11 reti –, oggi, alle 15, ospita, al "Nardini", uno dei quattro campi in erba sintetica del girone, il Real Forte Querceta dell’allenatore Matteo Verdi. "Dopo la bella prova di Roselle con il Belvedere di domenica scorsa – commenta l’allenatore Grassi –, sono fiducioso in una bella partita da parte dei miei ragazzi e, soprattutto dopo una sconfitta e un pareggio, puntiamo, ovviamente, a fare nostri i tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - girone
Calcio Eccellenza. Per le tre senesi nessuna sorpresa. Il Girone sarà il B
Girone A dell’Eccellenza. Sia Zenith che Sestese?
Eccellenza - Girone "A»: il mercato. Castelnuovo si rinforza. Preso Marcovina
Allo Stadio e in Città, ? @ferrara_calcio #eccellenza girone b ? Stadio Paolo Mazza 15:00 Forza #comacchio ? - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo-Real con il rientro di Cecchini - Il Castelnuovo, nella giornata di capitan Giacomo Cecchini al suo debutto stagionale in campionato – al quale verrà anche ... Scrive sport.quotidiano.net
Ma che derby al Nardini e il Viareggio torna al…Pini - Nella quarta di andata del campionato di Eccellenza domenica (ore 15) al "Nardini" è in programma Castelnuovo- Segnala noitv.it