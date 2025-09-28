Il Castelnuovo, nella giornata di capitan Giacomo Cecchini al suo debutto stagionale in campionato – al quale verrà anche consegnata una targa da parte della società gialloblu per le sue cento presenze in campionato, impreziosite da 11 reti –, oggi, alle 15, ospita, al "Nardini", uno dei quattro campi in erba sintetica del girone, il Real Forte Querceta dell’allenatore Matteo Verdi. "Dopo la bella prova di Roselle con il Belvedere di domenica scorsa – commenta l’allenatore Grassi –, sono fiducioso in una bella partita da parte dei miei ragazzi e, soprattutto dopo una sconfitta e un pareggio, puntiamo, ovviamente, a fare nostri i tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo-Real con il rientro di Cecchini