In quello che è stato il fine settimana più partecipato da inizio stagione, Ebimotors torna a casa con due sesti posti di classe GT3 AM, nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. In quel di Imola, nella terza prova dell’annata 2025, la “verdona” Porsche GT3 R numero 44, scesa in pista con il duo Paolo Venerosi Pesciolini ed Alessandro Baccani, ha ben interpretato le due gare da 50 minuti più un giro. Nella prova del sabato, una foratura dovuta ad un detrito ha penalizzato lo stint di Alessandro Baccani. Il toscano ha dovuto effettuare una veloce sosta ai box perdendo due posizioni in corsa, da P4 a P6. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors con due sesti posti nell’Italiano GT Sprint ad Imola