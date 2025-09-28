EA FC 26 SBC Leon Goretzka Flashback Recensione Verifichiamo Se La Carta E’ In Meta
La SBC Leon Goretzka Flashback è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi accedendo all'area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. Il centrocampista tedesco è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell'overall. In calce a questo articolo potete consultare le soluzioni più convenienti per completare la SBC di Leon Goretzka che ha ricevuto la carta speciale Flashback.
FC 26 SBC Flashback Leon Goretzka: Il Centrocampista Box-to-Box Ideale!
