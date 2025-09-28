di Enrico Levrini COMO Finisce 1-1 l’atteso derby lombardo fra Como e Cremonese, grazie alle reti di Nico Paz e Baschirotto. Il risultato arriva dopo un primo tempo di marca comasca e il secondo in cui fa meglio la Cremonese. Come previsto, gli azzurri si riversano in attacco fin dai primi minuti, ma il fastidioso vento trasversale crea dei problemi ai lariani. Il Como fatica a trovare le misure contro il folto centrocampo avversario, ma tiene costantemente il possesso palla. Il muro grigiorosso cade però al 32’, quando Rodriguez salta due avversari e serve un assist perfetto per Paz, che non può sbagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

È un derby alla pari. Il Como è sempre più Paz. Baschirotto lo riprende