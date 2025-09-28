È morto l' inventore della moviola Carlo Sassi
AGI - Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola, che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Attraverso la moviola le azioni salienti delle partite di cartello possono essere mostrate al rallentatore, analizzate e lungamente discusse Rimase alla Domenica Sportiva fino al 1991. Poi condusse con Sandro Ciotti "Quasi Gol" mentre dal 1993 affiancò Fabio Fazio in "Quelli che il calcio". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: morto - inventore
Enrico Lucherini, morto il geniale inventore dell’addetto stampa a 92 anni
Reggio piange Paolo Pecora: è morto l’inventore insignito dell’Oscar mondiale
#Articolo Morto l’inventore della scritta “Lavami” sulle auto impolverate - LEGGI L'ARTICOLO di @SilentActorsFly - X Vai su X
[ARTICOLO] Morto l’inventore della scritta “Lavami” sulle auto impolverate - LEGGI L'ARTICOLO di Vittorio Lattanzi - facebook.com Vai su Facebook
E' morto Carlo Sassi, inventore della moviola alla Domenica Sportiva - Grande appassionato di calcio, tentò anche la carriera da calciatore e, dopo un provino fallito ... Secondo msn.com
Carlo Sassi, è morto il «papà» della moviola: il giornalista aveva 95 anni - In Rai dal 1960, il milanese Carlo Sassi 7 anni dopo lanciò la moviola alla Domenica sportiva di Enzo Tortora. Riporta msn.com