È morto l' inventore della moviola Carlo Sassi

AGI - Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola, che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Attraverso la moviola le azioni salienti delle partite di cartello possono essere mostrate al rallentatore, analizzate e lungamente discusse Rimase alla Domenica Sportiva fino al 1991. Poi condusse con Sandro Ciotti "Quasi Gol" mentre dal 1993 affiancò Fabio Fazio in "Quelli che il calcio". 🔗 Leggi su Agi.it

