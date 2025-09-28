È morto Furio Focolari

. Oggi, domenica 28 settembre, il giornalista sportivo è scomparso all'età di 78 anni. Focolari, noto per le sue radiocronache in particolare quelle di sci e storica voce di Radio Radio, era malato da tempo di Sla. A dare il triste annuncio è stato lo stesso direttore di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: morto - furio

È morto Furio Focolari, il giornalista sportivo aveva 78 anni

Furio Focolari, morto il giornalista sportivo: era malato di Sla, aveva 78 anni. Le ultime parole ai familiari: «Sono pronto» - X Vai su X

Furio Colombo è stato uomo colto e appassionato. Il giornalismo come impegno civile e la politica come azione. Alla sua determinazione dobbiamo la legge sulla Giornata della Memoria. Un pensiero ad Alice e ai suoi cari. - facebook.com Vai su Facebook

È morto Furio Focolari: una vita con la Lazio nel cuore, Tomba e l'amore per lo sport - A 78 anni, malato di Sla, se n'è andato colui che per le nuove generazioni era "solo" un opinionista radiofonico. Come scrive corrieredellosport.it

Furio Focolari, morto il giornalista sportivo: era malato di Sla. Le ultime parole ai familiari: «Sono pronto». Aveva 78 anni - È morto Furio Focolari, il celebre giornalista sportivo italiano noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle legate alle imprese di Alberto Tomba, e per la sua ... Da msn.com