È morto Furio Focolari storico giornalista sportivo Rai e di Radio Radio
È morto a 78 anni Furio Focolari, storica voce della Rai e opinionista di Radio Radio, il giornalismo sportivo italiano piange una delle sue voci più iconiche, da Alberto Tomba alle Olimpiadi: il ricordo di Lazio e di Di Giovambattista. Il mondo del giornalismo sportivo poco dopo Franco Ligas piange anche Furio Focolari, morto all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Storica voce della Rai e opinionista simbolo di Radio Radio, Focolari è stato uno dei narratori più iconici dello sport italiano, con una carriera lunga oltre cinquant’anni. Qualche giorno fa Focolari, dopo aver rifiutato interventi più invasivi, ha iniziato un percorso di sedazione che lo ha portato lentamente a spegnersi, come ha raccontato Ilario Di Giovambattista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
