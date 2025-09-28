È morto Furio Focolari la voce che ha fatto sognare l’Italia tra Mondiali Olimpiadi e Alberto Tomba

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista romano si è spento a 78 anni dopo una lunga malattia: dalla Rai a Radio Radio, la sua voce ha raccontato Olimpiadi, Mondiali e i trionfi di Alberto Tomba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

200 morto furio focolariFurio Focolari, morto il telecronista: fu la voce Rai delle imprese di Tomba - A 78 anni è morto Furio Focolari, celebre giornalista sportivo noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle legate alle imprese di Alberto Tomba ... Si legge su lapresse.it

200 morto furio focolari&#200; morto Furio Focolari: una vita con la Lazio nel cuore, Tomba e l'amore per lo sport - A 78 anni, malato di Sla, se n'è andato colui che per le nuove generazioni era "solo" un opinionista radiofonico. Segnala corrieredellosport.it

