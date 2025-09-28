È morto Furio Focolari il giornalista sportivo aveva 78 anni

(Adnkronos) – È morto Furio Focolari. Oggi, domenica 28 settembre, il giornalista sportivo è scomparso all'età di 78 anni. Focolari, noto per le sue radiocronache in particolare quelle di sci e storica voce di Radio Radio, era malato da tempo di Sla. A dare il triste annuncio è stato lo stesso direttore di Radio Radio, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: morto - furio

