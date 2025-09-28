È morto Furio Focolari giornalista che commentò le imprese di Alberto Tomba | era malato di Sla

È morto Furio Focolari, giornalista sportivo, noto in particolare per le sue cronache sullo sci e sulle imprese di Alberto Tomba. Da tempo malato di Sla, si è spento a 78 anni. E' stato storica voce, nonché direttore, dell’emittente romana Radio Radio, che ha dato la notizia della sua scomparsa sui social: «Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai». Focolari,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

