È morto Federico Grassi | il mondo del teatro saluta l’attore che ha recitato con Vittorio Gassman Dario Fo e Franca Rame

È venuto a mancare, ieri sabato 27 settembre, all'età di 62 anni Federico Grassi. L'artista aveva collaborato con alcune delle figure più illustri del panorama teatrale italiano, lavorando al fianco di maestri del calibro di Vittorio Gassman, Dario Fo, Franca Rame e Giorgio Strelher, oltre a nomi come Gianni Agus, Turi Ferro, Andrea Roncato e Gabriele Ferzetti. Dal 2006 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico dell'Officina Teatrale degli Anacoleti, compagnia stabile di Vercelli, firmando numerose regie tra le quali: "L'uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello, "Una notte di Casanova" di Franco Cuomo, "La croce e l'ebreo" di Pier Paolo Poggi, "Ultima fermata" da Sunset Limited di Cormac McCarthy, "Edipo re" di Sofocle.

