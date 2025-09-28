È morto Enzo Osella il costruttore che portò il suo team in Formula 1 | lutto nell'automobilismo
Il mondo dell'automobilismo italiano piange Enzo Osella, costruttore torinese che guidò la sua Osella Corse in Formula 1 per dieci anni. Dai rally al Circus, la sua carriera è stata segnata da passione, ingegno e coraggio imprenditoriale.
È morto Enzo Osella: fondò la Osella Corse e la porto in F1 - La sua morte tocca profondamente tutto il mondo dell'automobilismo italiano e anche della Formula 1
Addio a Enzo Osella, il garagista visionario che approdò in Formula 1 - Il mondo dei motori piange oggi la scomparsa di Enzo Osella, morto a 86 anni.