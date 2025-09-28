È morto Enzo Osella il costruttore che portò il suo team in Formula 1 | lutto nell'automobilismo

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dell'automobilismo italiano piange Enzo Osella, costruttore torinese che guidò la sua Osella Corse in Formula 1 per dieci anni. Dai rally al Circus, la sua carriera è stata segnata da passione, ingegno e coraggio imprenditoriale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - enzo

È morto don Enzo Aquilani, "fondatore" della comunità del Pilastro e della sua minimacchina

Il figlio di Julio Sergio non ce l’ha fatta, Enzo è morto a 15 anni: lo scatto che aveva commosso il mondo

Addio a Enzo Bertagnoli, morto il figlio 15enne del portiere Julio Sergio, lottava dal 2020 contro un cancro al cervello

200 morto enzo osella&#200; morto Enzo Osella: fondò la Osella Corse e la porto in F1 - La sua morte tocca profondamente tutto il mondo dell'automobilismo italiano e anche della Formula 1, ... formulapassion.it scrive

Addio a Enzo Osella, il garagista visionario che approdò in Formula 1 - Il mondo dei motori piange oggi la scomparsa di Enzo Osella, morto a 86 anni. Come scrive tp24.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Enzo Osella