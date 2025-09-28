È morto Carlo Sassi | portò la moviola nelle case degli italiani Aveva 95 anni

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Domenica Sportiva per oltre 30 anni, fino al 2001 protagonista in Rai. Nel 1967 cominciò con il gol fantasma di Rivera, poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

