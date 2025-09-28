È morto Carlo Sassi inventore della moviola in tv e volto simbolo de La Domenica Sportiva

Oltre a Furio Focolari è morto anche Carlo Sassi, storico volto della Rai e de La Domenica Sportiva e Quelli che il calcio poi, inventore della moviola televisiva, scomparso a Milano all’età di 95 anni. Carlo Sassi, storico volto della Rai e inventore della moviola televisiva, è morto oggi a Milano all’età di 95 anni. La sua figura è indissolubilmente legata a La Domenica Sportiva, programma che ha contribuito a trasformare in un appuntamento centrale per gli appassionati di calcio. L’annuncio arriva ad appena due ore di distanza da quello della scomparsa di un’altra icona sportiva della Rai, Furio Focolari. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morto Carlo Sassi, inventore della moviola in tv e volto simbolo de La Domenica Sportiva

