È morto Carlo Sassi inventore della moviola in tv e volto simbolo de La Domenica Sportiva

Spettacolo.eu | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre a Furio Focolari è morto anche Carlo Sassi, storico volto della Rai e de La Domenica Sportiva e Quelli che il calcio  poi, inventore della moviola televisiva, scomparso a Milano all’età di 95 anni. Carlo Sassi, storico volto della Rai e inventore della moviola televisiva, è morto oggi a Milano all’età di 95 anni. La sua figura è indissolubilmente legata a La Domenica Sportiva, programma che ha contribuito a trasformare in un appuntamento centrale per gli appassionati di calcio. L’annuncio arriva ad appena due ore di distanza da quello della scomparsa di un’altra icona sportiva della Rai, Furio Focolari. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

200 morto carlo sassi inventore della moviola in tv e volto simbolo de la domenica sportiva

© Spettacolo.eu - È morto Carlo Sassi, inventore della moviola in tv e volto simbolo de La Domenica Sportiva

In questa notizia si parla di: morto - carlo

Carlo Panizzo, morto a 6 anni. La giornata al mare era un regalo per il compleanno festeggiato tre giorni prima della tragedia

Carlo Panizzo morto a 6 anni, l'intenzione della Procura di non indagare mamma Dana. E il mare resta vuoto: niente bagno per rispetto della famiglia

Morto Raffaele Fiore, sanguinoso killer delle Brigate Rosse di Torino: partecipò a dieci omicidi, tra cui quelli di Aldo Moro, Fulvio Croce e Carlo Casalegno

200 morto carlo sassi&#200; morto Carlo Sassi, noto ex giornalista sportivo della RAI: aveva 95 anni - È morto Carlo Sassi, noto ex giornalista sportivo italiano che ha avuto una lunga carriera televisiva in RAI. Riporta ilpost.it

200 morto carlo sassiLutto nel giornalismo sportivo, è morto Carlo Sassi, l’inventore della moviola - &#200; morto a 95 anni Carlo Sassi, storico volto della Domenica Sportiva e inventore della moviola televisiva. Come scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Carlo Sassi