È morto Carlo Sassi | inventò la moviola dimostrando che un gol di Rivera non era gol E quello di Turone non era gol
È morto Carlo Sassi: inventò la moviola dimostrando che un gol di Rivera non era gol. Rivoluzionò il calcio in tv Il signor Moviola. Carlo Sassi. Aveva 95 anni. È morto. Fu lui a rivoluzionare il giornalismo calcistico con l’introduzione della moviola. Avvenne il 22 ottobre del 1967. C’era stata molta contestazione per un gol fantasma di Rivera nel derby. Lui rivide al rallentatore le immagini e scoprì che si era alzata la nuvoletta bianca del gesso sulla linea di porta. Quindi non era gol. Decise – modello Blow-up – di sezionare la realtà e di trasmetterla sezionata e rallentata nelle case degli italiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
