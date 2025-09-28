È morto Carlo Sassi il padre della moviola in tv La Rai | Ha cambiato il modo di raccontare il calcio

Carlo Sassi, giornalista e volto noto della Domenica Sportiva, è morto a 95 anni. Nato a Milano il 1 ottobre 1929, era riconosciuto non solo per la 'Domenica Sportiva' ma anche per le sue partecipazioni a 'Quelli che il calcio' e per aver 'portato' la moviola in tv con analisi e replay degli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: morto - carlo

Carlo Panizzo, morto a 6 anni. La giornata al mare era un regalo per il compleanno festeggiato tre giorni prima della tragedia

Carlo Panizzo morto a 6 anni, l'intenzione della Procura di non indagare mamma Dana. E il mare resta vuoto: niente bagno per rispetto della famiglia

Morto Raffaele Fiore, sanguinoso killer delle Brigate Rosse di Torino: partecipò a dieci omicidi, tra cui quelli di Aldo Moro, Fulvio Croce e Carlo Casalegno

È morto Carlo Sassi, noto ex giornalista sportivo della RAI: aveva 95 anni Vai su X

Trovato morto in strada a Sassari: chi è la vittima L’uomo è stato trovato agonizzante in via Carlo Felice - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel giornalismo sportivo, è morto Carlo Sassi, l’inventore della moviola - È morto a 95 anni Carlo Sassi, storico volto della Domenica Sportiva e inventore della moviola televisiva. Riporta blogsicilia.it

È morto Carlo Sassi, la sua moviola cambiò il calcio in Italia - Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Secondo livesicilia.it