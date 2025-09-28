È morto Carlo Sassi | il giornalista che portò la moviola nelle case degli italiani

28 set 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una carriera storica alla Rai. È scomparso Carlo Sassi, il celebre giornalista che rese popolare la moviola in Italia. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, Sassi iniziò la sua carriera come calciatore, ma il destino lo portò presto davanti alle telecamere. Assunto dalla Rai nel 1960, fu subito assegnato alla Domenica Sportiva, dove introdusse una novità che avrebbe cambiato il modo di raccontare il calcio: le azioni mostrate al rallentatore per analizzarle insieme al pubblico. L’esordio e il successo della moviola. Il suo primo storico intervento in moviola avvenne il 22 ottobre 1967, con il celebre gol fantasma di Gianni Rivera durante il derby tra Inter e Milan, affiancato dal collega Heron Vitaletti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

