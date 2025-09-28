È l' anno del Milan ma Estupinan ci hai fatto penare | le reazioni dei social a Milan-Napoli

A San Siro la squadra di Allegri batte gli azzurri in un match tesissimo. Sui social i tifosi impazziscono: c'è chi pensa all'obiettivo scudetto e chi si gode la prestazione dei rossoner i anche se con qualche polemica per l'errore di Estupinan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "È l'anno del Milan" ma "Estupinan, ci hai fatto penare": le reazioni dei social a Milan-Napoli

In questa notizia si parla di: anno - milan

Milan, Leao resta. Con Allegri sarà l’anno della verità

Theo, saluto polemico: "Questo Milan non rispecchia i valori di qualche anno fa". E Maldini commenta...

Milan, Luka Modric è rossonero. Un anno di contratto (con opzione), maglia numero 14

Pochi sorrisi lo scorso anno contro il Napoli: il Milan di Fonseca prima e di Conceicao poi uscì sconfitto da entrambi i confronti con gli azzurri IL VOSTRO PRONOSTICO SU MILAN-NAPOLI #MilanNapoli #SerieA #SanSiro - facebook.com Vai su Facebook

#Allegri: “Il #Milan l’anno prossimo deve giocare la Champions. #Estupinan? È un ottimo giocatore, sta crescendo” - X Vai su X

Estupinan espulso per il fallo da rigore su Di Lorenzo in Milan-Napoli, cosa è successo - Al 60' De Bruyne riapre la partita dal dischetto con gli azzurri che giocheranno oltre 30' in superiorità numerica. Da corriere.it

Estupinan al Milan, è ufficiale: Allegri ha finalmente il sostituto di Theo Hernandez - Il calciomercato estivo del Milan si arricchisce di un colpo importante in difesa: Pervis Estupiñan è ufficialmente un nuovo giocatore del club rossonero. Scrive tuttosport.com