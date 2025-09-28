È il giorno dell’assegnazione del Palio de San Michele

E’ il giorno decisivo, è la serata della Lizza e dell’assegnazione del Palio de San Michele, grande l’attesa dei rionali. L’altra sera nei giochi in piazza, seconda prova del Palio caratterizzata dalle gare del tiro alla fune, del tandem, corsa con il sacco e palo della cuccagna, ha trionfato il Rione Sant’Angelo ha superato tutti mettendosi alle spalle i rioni San Rocco, Moncioveta e Portella. La squadra guidata da Matteo Battistini è partita subito con il piglio giusto, imponendosi ancora una volta nel Tiro alla Fune contro i rivali storici di Moncioveta. Non sono mancate tensioni e polemiche, con la retrocessione all’ultimo posto nel Tandem e la sconfitta al fotofinish nella Corsa con il Sacco contro San Rocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

