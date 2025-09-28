È il giorno dell’assegnazione del Palio de San Michele
E’ il giorno decisivo, è la serata della Lizza e dell’assegnazione del Palio de San Michele, grande l’attesa dei rionali. L’altra sera nei giochi in piazza, seconda prova del Palio caratterizzata dalle gare del tiro alla fune, del tandem, corsa con il sacco e palo della cuccagna, ha trionfato il Rione Sant’Angelo ha superato tutti mettendosi alle spalle i rioni San Rocco, Moncioveta e Portella. La squadra guidata da Matteo Battistini è partita subito con il piglio giusto, imponendosi ancora una volta nel Tiro alla Fune contro i rivali storici di Moncioveta. Non sono mancate tensioni e polemiche, con la retrocessione all’ultimo posto nel Tandem e la sconfitta al fotofinish nella Corsa con il Sacco contro San Rocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Oggi è il giorno del Palio. Casole Campagna e Cavallano esultano per l’assegnazione
Il presidente Andrea Barozzi ha convocato per le 21 di questa sera, martedì, il Consiglio dell'Unione Tresinaro Secchia. Tra i punti all’ordine del giorno il regolamento per l’assegnazione di mini alloggi per anziani e adulti disabili del Comune di Casalgrande - facebook.com Vai su Facebook
Il giorno del Palio, la città di Fermo è pronta alla grande sfida. Oggi la corsa dei 10 cavalli, ieri sera la magia del corte con 1.200 figuranti - Anche ieri la tradizione è stata rispettata: poco dopo le 20 le campane del Duomo hanno iniziato a suonare per annunciare l’imminente partenza del corteo. Segnala corriereadriatico.it