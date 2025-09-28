E Dio creò Brigitte Bardot | le mode lanciate l’animalismo e l’impegno politico

Brigitte Anne Marie Bardot, nota anche con le iniziali B.B., è un' attrice, ex modella, cantante e attivista francese. Dopo aver iniziato come ballerina di danza classica, intraprende la carriera di modella posando per numerose copertine di riviste di moda, per poi affermarsi come attrice e, dal 1962, anche come cantante. Negli anni della fama diventa un' icona di sensualità. Sempre dal 1962 si dedica inoltre alla difesa degli animali, un impegno che diventerà totalizzante dopo il suo ritiro dalle scene cinematografiche nel 1973. Dal 1962, e in modo ancora più marcato dopo il suo ritiro dal cinema nel 1972, Bardot si dedica alla causa animalista.

