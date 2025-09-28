E’ arrivato il momento di Gutierrez Conte pronto a lanciarlo nella mischia
Il terzino spagnolo pronto per il debutto in maglia azzurra. Con le assenze sula corsia di sinistra di Olivera e Spinazzola, è pronto a fare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: arrivato - momento
“È arrivato il momento”. L’annuncio di Michael Douglas gela il pubblico
È arrivato il momento di rivedere Punk campione?
Isola dei Famosi, l’annuncio di Mario Adinolfi: “È arrivato il momento…”
"Ma ora è arrivato il momento di fare goal, eh" Questo era stato il commento scherzoso di Sebastiano Esposito al fratello dopo l'esordio da titolare in Champions con l'Inter e i complimenti. Quel goal, il primo in Serie A, è arrivato proprio contro il Cagliari, propri - facebook.com Vai su Facebook
É arrivato il grande momento! Tantissima emozione, in pista il quick step di #paolobelli e #anastasiakuzmina #ballandoconlestelle @Ballando_Rai - X Vai su X