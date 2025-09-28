È a Udine il migliore bar d’Italia

La nuova edizione di Bar d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con illycaffè, è stata presentata al Teatro Manzoni di Milano venerdì scorso. La guida, curata da Marina Savoia e giunta alla 26ª edizione, fotografa un settore in continua trasformazione, capace di resistere alle crisi e di reinventarsi ogni giorno. Il riconoscimento più atteso, il Premio Illy Bar dell’Anno 2026, è andato a Mamm Pane, Vino e Cucina di Udine, un locale che ha fatto della sostenibilità il proprio tratto distintivo. Dall’energia rinnovabile al reinserimento lavorativo dei detenuti, passando per l’attenzione alla filiera e alle politiche antispreco, Mamm rappresenta un modello che unisce concretezza, responsabilità sociale e qualità dell’offerta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

