Duplice omicidio di Apricena | Scirpoli e ' U muntanere' incastrati dalle confidenze ai collaboratori di giustizia

Se non fosse stato per le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, probabilmente il duplice omicidio di Nicola Ferrelli detto ‘mezzo chilo’, cognato di Salvatore Di Summa, e di Antonio Petrella, commesso il 20 giugno 2017 sulla strada provinciale 38 in agro di Apricena, all'intersezione con la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: duplice - omicidio

Duplice omicidio a Bologna, il terzo coinquilino Maffia atteso oggi allo scalo di Fiumicino

Duplice omicidio in Piazza dell'Unità, Gennaro Maffia rimpatriato: è atteso a Fiumicino

Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato venerdì in Italia

Gli arresti per il duplice omicidio di zio e nipote di Apricena. Le rivelazioni sulle fasi della carneficina: "È roba nostra" L'APPROFONDIMENTO QUI https://tinyurl.com/yun2f5ws - facebook.com Vai su Facebook

Duplice omicidio di Apricena, uno degli arrestati nega: «Io non c'entro» - X Vai su X

Duplice omicidio di Apricena, uno degli arrestati nega: «Io non c'entro» - «Francesco Scirpoli e Pietro La Torre hanno di fatto confessato il duplice omicidio parlandone con chi si è poi pentito». Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Duplice omicidio di Apricena, arrestati due uomini del commando mafioso - L’omicidio, particolarmente efferato, si consumò in pieno giorno al termine di un inseguimento, con l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco. Da giornaledipuglia.com