Duplice omicidio di Apricena | Scirpoli e ' U muntanere' incastrati dalle confidenze ai collaboratori di giustizia

Foggiatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se non fosse stato per le rivelazioni dei collaboratori di giustizia, probabilmente il duplice omicidio di Nicola Ferrelli detto ‘mezzo chilo’, cognato di Salvatore Di Summa, e di Antonio Petrella, commesso il 20 giugno 2017 sulla strada provinciale 38 in agro di Apricena, all'intersezione con la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: duplice - omicidio

Duplice omicidio a Bologna, il terzo coinquilino Maffia atteso oggi allo scalo di Fiumicino

Duplice omicidio in Piazza dell'Unità, Gennaro Maffia rimpatriato: è atteso a Fiumicino

Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann sarà estradato venerdì in Italia

duplice omicidio apricena scirpoliDuplice omicidio di Apricena, uno degli arrestati nega: «Io non c'entro» - «Francesco Scirpoli e Pietro La Torre hanno di fatto confessato il duplice omicidio parlandone con chi si è poi pentito». Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

duplice omicidio apricena scirpoliDuplice omicidio di Apricena, arrestati due uomini del commando mafioso - L’omicidio, particolarmente efferato, si consumò in pieno giorno al termine di un inseguimento, con l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco. Da giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Duplice Omicidio Apricena Scirpoli