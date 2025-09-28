Due torri spunta il comitato del sì Incontro con l' amministrazione attendendo la decisione finale

Arezzonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima il comitato per il no, adesso quello per il sì. Il progetto delle “due torri” che interessa il quartiere Giotto continua ad essere al centro del dibattito cittadino. Tanto che proprio negli ultimi mesi si è costituito anche un comitato a favore della costruzione dei due edifici. I. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torri - spunta

Cerca Video su questo argomento: Due Torri Spunta Comitato