Due stese al Parco Verde per l' addio degli emergenti al clan Ciccarelli - i retroscena

Napolitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno 10 persone, a bordo di 5 scooter, sono entrate ieri sera nel Parco Verde di Caivano brandendo fucili mitragliatori e pistole. Si sono diretti in via dei Tulipani, poco lontano dal nuovo parco giochi inaugurato la mattina, e hanno aperto il fuoco all'impazzata. Si sono poi spostati in viale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

due stese parco verdeCaivano, doppia stesa al Parco Verde: obiettivo il clan Ciccarelli, coinvolte 10 persone - Serata di paura e terrore nel difficile quartiere teatro di una prova di forza della camorra. Segnala msn.com

Due ragazzine violentate al Parco Verde di Caivano - Due cuginette, di appena 13 anni, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. Secondo quotidiano.net

