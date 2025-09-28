Due ricercatori premiati per aver studiato le scarpe maleodoranti | hanno inventato una scarpiera anti-odore

Gli IgNobel sono la versione divertente e leggera del premio Nobel, ma il loro valore scientifico è indubbio. Tra gli scienziati premiati ci sono anche due ricercatori che hanno sviluppato il prototipo di una scarpiera in grado di eliminare il cattivo odore delle scarpe usate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

