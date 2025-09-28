Due pali tre gol annullati e tante emozioni ma fra Pisa e Fiorentina non si va oltre lo 0-0

Nel derby toscano, tornato dopo 34 anni, pali di Nzola nel primo tempo e Cuadrado nella ripresa: Kean segna due volte, ma in fuorigioco, annullata una rete a Meister per fallo di mano. Infortunio per Aebischer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Due pali, tre gol annullati e tante emozioni, ma fra Pisa e Fiorentina non si va oltre lo 0-0

In questa notizia si parla di: pali - annullati

Milan: 3 partite 6 pali e 3 gol annullati. Quando girerà anche la fortuna dalla nostra parte, e magari avremo Galliani che ci darà forza politica, allora ci sarà da ridere per noi e piangere per gli avversari - facebook.com Vai su Facebook

Tre gol, quattro pali e nessuna partita: il Milan annichilisce il Lecce e va agli ottavi di Coppa Italia - Gara senza storia a San Siro tra Milan e Lecce: i rossoneri fanno quello che vogliono e sembrano in condizione fisica straripante, al punto da mandare. tuttomercatoweb.com scrive

Tre gol e quattro pali: il Milan travolge il Lecce e sfiderà la Lazio agli ottavi di Coppa Italia - Si qualificano anche l’Udinese che affronterà la Juve e il Cagliari che trova il Napoli ... Da msn.com