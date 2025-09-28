Due fragili offerte per l’ex Ilva e chi vuole lo spezzatino ignora Cornigliano

Ilsecoloxix.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delusione per la gara: radiografia delle dieci manifestazioni d’interesse inviate al governo. Garanzie incerte dai fondi interessati a tutti gli impianti. Il governo starebbe lavorando a una cordata italiana con il gruppo siderurgico cremonese Arvedi e l’appoggio di Cdp. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

due fragili offerte per l8217ex ilva e chi vuole lo spezzatino ignora cornigliano

© Ilsecoloxix.it - Due fragili offerte per l’ex Ilva, e chi vuole lo spezzatino ignora Cornigliano

In questa notizia si parla di: fragili - offerte

due fragili offerte l8217exDue fragili offerte per l’ex Ilva, e chi vuole lo spezzatino ignora Cornigliano - Delusione per la gara: radiografia delle dieci manifestazioni d’interesse inviate al governo. Segnala ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Due Fragili Offerte L8217ex