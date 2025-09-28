Dsa è una sigla ma non un’etichetta Per uno sguardo che va oltre la diagnosi
LA STORIA. Cristina Moscatelli: «Da mio figlio Giovanni ho capito che il mio vero compito di genitore era credere in lui». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: sigla - etichetta
MERCAUTO S.R.L. SEMPLIFICATA - PER BREVITA CON LA SIGLA MERCAUTO S.R.L.S – ? - X Vai su X
Settembre: parte la caccia alle diagnosi. ADHD? DSA? O semplicemente un cervello che funziona in modo diverso? ? Ogni anno le scuole si riempiono di certificati. Ma la vera domanda è: serve davvero un’altra etichetta o servono strategie concrete per f - facebook.com Vai su Facebook