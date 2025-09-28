Dsa è una sigla ma non un’etichetta Per uno sguardo che va oltre la diagnosi

Ecodibergamo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA STORIA. Cristina Moscatelli: «Da mio figlio Giovanni ho capito che il mio vero compito di genitore era credere in lui». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

dsa 232 una sigla ma non un8217etichetta per uno sguardo che va oltre la diagnosi

© Ecodibergamo.it - «Dsa è una sigla, ma non un’etichetta». Per uno sguardo che va oltre la diagnosi

In questa notizia si parla di: sigla - etichetta

Cerca Video su questo argomento: Dsa 232 Sigla Un8217etichetta