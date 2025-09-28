Drupi | Ho tagliato i capelli per un brutto male ma ora sono guarito Ho incoraggiato un uomo a iniziare le cure con un messaggio e mi ha scritto che ha cominciato

Drupi è pronto per il suo debutto al cinema nel film Alcooltest. E, dopo otto partecipazioni al Festival di Sanremo, oggi non penserebbe mai di ritornarci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Drupi: «Ho tagliato i capelli per un brutto male, ma ora sono guarito. Ho incoraggiato un uomo a iniziare le cure con un messaggio, e mi ha scritto che ha cominciato»

In questa notizia si parla di: drupi - tagliato

NUOVA DATA! Il 17 aprile sarò a Schio in provincia di Vicenza al teatro Astra per una nuova tappa del tour "50 anni da Piccola e Fragile". I biglietti sono già disponibili a questo link https://www.vivaticket.com/it/ticket/drupi-50-anni-da-piccola-e-fragile-tour/2772 - facebook.com Vai su Facebook

Milan, riappare Ibrahimovic: “La verità è che sono stato male. Ho tagliato anche i capelli, ero sotto choc”. Ha avuto un virus - Con questa battuta l’advisor del Milan, Zlatan Ibrahimovic, è intervenuto a Dazn prima della partita ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ibrahimovic spiega i motivi dell'assenza dal Milan in tv. La giustificazione fa ridere tutti: "Mi sono tagliato i capelli e..." - Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match tra Napoli e Milan al Maradona, valido per la trentesima giornata di Serie A. Riporta corrieredellosport.it