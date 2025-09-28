Droni vietati per cinque giorni in Danimarca in occasione del vertice Ue

Dopo i misteriosi avvistamenti di aeromobili a pilotaggio remoto in tutta la Danimarca, che hanno provocato la chiusura di diversi aeroporti nel Paese, Copenaghen ha annunciato la chiusura dello spazio aereo nazionale «a tutti i voli civili di droni » da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre, in coincidenza con il vertice informale dei leader dell’Unione europea. Il governo danese non esclude un coinvolgimento della Russia, che però Mosca continua a negare. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it

