Droni sopra la Flotilla diretta a Gaza | La delegazione italiana incontrerà Crosetto

Le imbarcazioni arriveranno entro 4-7 giorni: fanno sapere. Hamas sul piano di Trump per la fine della guerra: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Droni sopra la Flotilla diretta a Gaza | La delegazione italiana incontrerà Crosetto

Flotilla, le barche verso Gaza sorvegliate dai droni. L’allarme: “Al prossimo attacco si rischia il morto, scendiamo in piazza” - Le 46 barche della Global Sumud Flotilla navigano in acque internazionali sotto sorveglianza di droni israeliani ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Fasan e Alpino: cosa possono fare le navi italiane inviate a proteggere la Flotilla - Le due fregate della Marina in "soccorso e difesa" dei cittadini italiani presenti nella missione umanitaria diretta a Gaza e minacciata dai droni israeliani. Secondo today.it