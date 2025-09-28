Droni russi Zelensky lancia l’anatema | Mosca potrebbe invadere l’Italia Tajani lo gela | Non siamo un obiettivo militare

Zelensky continua a provocare la Russia e a fare allarmismo, e stavolta mette di mezzo l'Italia Volodymyr Zelensky lancia l'anatema, e asserisce che il prossimo obiettivo dei presunti droni russi potrebbe essere l'Italia. Il presidente ucraino ha denunciato uno sciame di 92 droni diretti vers. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Droni russi, Zelensky lancia l’anatema: “Mosca potrebbe invadere l’Italia”, Tajani lo gela: “Non siamo un obiettivo militare”

In questa notizia si parla di: droni - russi

Droni russi a Volgograd, tre feriti

Droni russi attaccano città ucraine

Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”

Mentre i #droni russi sorvolano i cieli di mezza #UE, c'è chi ancora (da dx e da sx) raccoglie voti invocando la pace. Non illudetevi: ciò che in realtà chiedono è la resa dell'Occidente. La libertà non si negozia, si difende. Ascoltate le parole super attuali di Rona - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Ucraina sotto attacco, droni russi su #Kiev: distrutto un palazzo di 5 piani, ci sono feriti. E sullo sconfinamento di droni nei cieli #Ue, #Zelensky avvisa: "L'#Italia potrebbe essere il prossimo Paese". Nel video il presidente ucraino: "I rischi sono - facebook.com Vai su Facebook

Kiev, centinaia di droni e missili russi sull'Ucraina. Droni sull'Europa, Zelensky: 'L'Italia potrebbe essere la prossima' - orientale, ma l'onda d'urto travalica i confini: in Europa si parla di 'guerra ibrida' con Mosca. Si legge su ansa.it

Droni russi, allarme di Zelensky: «L’Italia è la prossima. Mosca sta per attaccare un altro paese europeo» - Volodymyr Zelensky ripete da giorni un monito: «Mosca non si ferma, sta per attaccare un altro Paese europeo». ilmessaggero.it scrive