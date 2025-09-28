Droni russi Zelensky | Italia potrebbe essere la prossima

Imolaoggi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia nel mirino dei droni della Russia? L’avviso di Zelensky alla fine dell’ennesima giornata caratterizzata dall’allarme per sconfinamenti compiuti da velivoli e per violazioni degli spazi aerei di paesi Nato.: “L’Italia potrebbe essere la prossima”. Per il leader ucraino, il copione è chiaro: la Russia di Vladimir Putin sta mettendo alla prova le difese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

droni russi zelensky italia potrebbe essere la prossima

© Imolaoggi.it - Droni “russi”, Zelensky: “Italia potrebbe essere la prossima”

In questa notizia si parla di: droni - russi

