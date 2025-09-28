Droni russi su Kiev | ci sono feriti
5.04 Droni russi sarebbero caduti su Kiev.Lo annuncia il sindaco della capitale, Vitali Klitschko su Telegram. Secondo quanto riferito dal primo cittadino un palazzo di 5 piani nel distretto di Solomyansky sarebbe andato parzialmente distrutto. "Attualmente scrive Klitschko ci sono feriti nei distretti di Solomyansky e Svyatoshynsky. I medici si stanno recando sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale". Alcuni detriti sarebbero caduti anche nei distretti di Svyatoshynsky e Holosiivsky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
