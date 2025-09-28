Droni russi la Polonia chiude spazio lo aereo e alza i caccia in volo

Dopo una notte in cui la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni su Kyiv, facendo almeno quattro vittime, la Polonia ha chiuso questa mattina lo spazio aereo vicino a due delle sue città sudorientali. Le forze armate di Varsavia hanno reso noto su X di aver fatto decollare aerei caccia e di aver messo in stato di massima allerta i sistemi di difesa aerea a terra. Si tratta di misure preventive, che miravano a proteggere i cieli polacchi e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti all’Ucraina, ha spiegato l’esercito. A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Droni russi, la Polonia chiude spazio lo aereo e alza i caccia in volo

