Se non è escalation, di certo non è una fase di distensione. Anzi, il caos sembra essere l’unico elemento sui cieli d’Europa. Dopo gli sconfinamenti dei caccia russi e i primi avvistamenti, non passa giorno che droni non vengano segnalati sullo spazio aereo di vari Paesi europei, dalla Polonia alla Danimarca, passando per l’Estonia e la Germania, con un nuovo capitolo sospetto relativo anche all’Ungheria di Orbán, ulteriore segnale di una crescente tensione ma anche dello scoppio più o meno ufficiale di un a guerra ibrida, parallela a quella sul campo. Con l’Italia che diventa potenziale obiettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni, guerra ibrida di Mosca. Zelensky: "L’Italia la prossima"