Droni guerra ibrida di Mosca Zelensky | L’Italia la prossima

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se non è escalation, di certo non è una fase di distensione. Anzi, il caos sembra essere l’unico elemento sui cieli d’Europa. Dopo gli sconfinamenti dei caccia russi e i primi avvistamenti, non passa giorno che droni non vengano segnalati sullo spazio aereo di vari Paesi europei, dalla Polonia alla Danimarca, passando per l’Estonia e la Germania, con un nuovo capitolo sospetto relativo anche all’Ungheria di Orbán, ulteriore segnale di una crescente tensione ma anche dello scoppio più o meno ufficiale di un a guerra ibrida, parallela a quella sul campo. Con l’Italia che diventa potenziale obiettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

droni guerra ibrida di mosca zelensky l8217italia la prossima

© Ilgiornale.it - Droni, guerra ibrida di Mosca. Zelensky: "L’Italia la prossima"

In questa notizia si parla di: droni - guerra

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Missili su Kiev e droni su Vladivostok, la guerra si allarga. Trump: “Putin mi ha deluso”

Guerra in Ucraina, Zelensky: “1000 droni e 1000 bombe aeree russe la scorsa settimana”

droni guerra ibrida moscaDroni, guerra ibrida di Mosca. Zelensky: "L’Italia la prossima" - E l’Europa conferma: "Conflitto già in atto" ... Secondo msn.com

droni guerra ibrida moscaDroni in Danimarca, Olanda e Germania, che valuta l’abbattimento. Dombrovskis: “Ue già in una guerra ibrida con Mosca” - Il governo tedesco starebbe vagliando la possibilità di consentire alla Difesa di abbattere i droni dopo gli avvistamenti nella regione dello Schleswig- Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Guerra Ibrida Mosca