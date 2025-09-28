Droga pugno duro del questore Bar dello spaccio chiuso 15 giorni | Centro nevralgico per la famiglia

Dopo gli arresti e le denunce della polizia, nei giorni scorsi, a conclusione delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, il questore Ugo Angeloni ha deciso di dare un giro di vite. Ha infatti chiuso il bar, alla perfieria di Siena, dove avveniva l’attività di spaccio. L’operazione della squadra mobile della questura di Siena, aveva portato a smantellare una presunta organizzazione familiare dedita allo spaccio di cocaina, attiva da anni tra la città e la periferia, con l’esecuzione di due misure cautelari, gli arresti domiciliari nei confronti di un italiano di 53 anni titolare del bar, e l’obbligo di dimora nel comune di Roma, luogo di residenza, nei confronti di un presunto complice 35enne, oltre alla denuncia di due donne, figlia 27enne e compagna 51enne del titolare, già arrestate nel 2024 per spaccio di sostanze stupefacenti e anche per detenzione di arma clandestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

