Drieu de la Rochelle gli usurati cliché collaborazionisti con raffinatezza
Nell’agosto del ’44, due settimane prima che Parigi fosse liberata, una delle ultime e più lugubri cerimonie dell’Occupazione furono le esequie, celebrate fra i labari delle Waffen-SS, di Ramon Fernandez, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: drieu - rochelle
In libreria per Aspis “Due storie spiacevoli” di Pierre Drieu La Rochelle - Due storie spiacevoli di Drieu per Aspis Con Due storie spiacevoli Aspis porta per la prima volta al pubblico italiano i ... Segnala barbadillo.it
La feroce complicità di Drieu La Rochelle - 1945) che non sia apertamente o, secondo alcuni, sfacciatamente autobiografica, quasi si trattasse di un ... Come scrive ilmanifesto.it