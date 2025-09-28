Drammatico incidente sull' asfalto | muore un motociclista di 29 anni

28 set 2025

Un motociclista di Matera, di 29 anni, ha perso la vita questo pomeriggio in Puglia, sulla Monopoli-Alberobello, in provincia di Bari. Da una prima ricostruzione pare che il centauro abbia perso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

