ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento del corpo. Questa mattina, domenica 28 settembre, un giovane di 27 anni è stato trovato morto a bordo piscina in un hotel di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, il giovane era un dipendente della struttura alberghiera, di origine ucraina. Al momento del ritrovamento, il corpo era nudo, e a fare la tragica scoperta sarebbero stati i colleghi che lavorano nell’hotel. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma a Capaccio Paestum: dipendente 27enne trovato morto in piscina