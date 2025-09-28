Dramma a Campobasso auto urta muretto e si ribalta | muore 25enne era incinta all’ottavo mese

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente mortale su una strada provinciale a Montenero di Bisaccia: l’auto con a bordo la giovane donna e altre due persone è uscita di strada e si è ribaltata. La sindaca: "Tragedia immane". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dramma - campobasso

dramma campobasso auto urtaDramma a Campobasso, auto urta muretto e si ribalta: muore 25enne, era incinta all’ottavo mese - L’incidente mortale su una strada provinciale a Montenero di Bisaccia: l’auto con a bordo la giovane donna e altre due persone è uscita di strada ... Si legge su fanpage.it

dramma campobasso auto urtaRagazza incinta di 25 anni morta in un incidente: l'auto contro il muretto, poi finisce fuori strada. Feriti gli altri due passeggeri - Nel pomeriggio di domenica 28 settembre un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata a Montenero di Bisaccia e ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dramma Campobasso Auto Urta