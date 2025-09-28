Dramma a Campobasso auto urta muretto e si ribalta | muore 25enne era incinta all’ottavo mese

L’incidente mortale su una strada provinciale a Montenero di Bisaccia: l’auto con a bordo la giovane donna e altre due persone è uscita di strada e si è ribaltata. La sindaca: "Tragedia immane". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dramma - campobasso

I Malati di Alzheimer di Isernia e provincia aspettano da anni una risposta dalla politica regionale per il Centro diurno. Bruno Esposito, rappresentante di un'associazione, cerca di essere ascoltato: centinaia di famiglie molisane vivono il dramma di questa mal - facebook.com Vai su Facebook

Dramma a Campobasso, auto urta muretto e si ribalta: muore 25enne, era incinta all’ottavo mese - L’incidente mortale su una strada provinciale a Montenero di Bisaccia: l’auto con a bordo la giovane donna e altre due persone è uscita di strada ... Si legge su fanpage.it

Ragazza incinta di 25 anni morta in un incidente: l'auto contro il muretto, poi finisce fuori strada. Feriti gli altri due passeggeri - Nel pomeriggio di domenica 28 settembre un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata a Montenero di Bisaccia e ... Lo riporta msn.com