Dove sono le navi della Flotilla per Gaza
La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sono - navi
Kiev: "Tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo"
Balena gigante nel porto, il traffico di navi va in tilt: le immagini sono incredibili
“Due passeggeri delle navi Carnival Cruise sono morti nello stesso giorno. Hanno perso i sensi in acqua”: indagini in corso
Il ministro della Difesa Crosetto ha inviato due navi militari, prima la Fasan e poi la Alpino, a tutela degli italiani in navigazione con la Global Sumud Flotilla, con funzione di deterrenza. Ma in questo caso, quali sono le attività che può compiere una nave della - facebook.com Vai su Facebook
Le navi delle Global Sumud Flotilla sono state colpite nuovamente questa notte: droni, bombe sonore, spray urticanti e altri oggetti non identificati. Saverio Tommasi da bordo della barca TOM ci racconta l’accaduto. - X Vai su X
Le navi di Flotilla affittate da una società spagnola. A pagare sono i terroristi di Gaza - Spunta un nuovo nome all’interno della nostra inchiesta che collegherebbe direttamente Hamas alla Global Sumud Flotilla, l’operazione che ... Come scrive iltempo.it
Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave della Zim, società israeliana - Grande adesione anche alla Cattedrale di San Lorenzo per la veglia solenne organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio ... Segnala ilsecoloxix.it