Dove giocano i Campioni del Mondo di volley? I club degli azzurri | Romanò e Rychlicki lasciano l’Italia

Dove giocheranno i Campioni del Mondo nella stagione per club che incomincerà tra poche settimane? Una domanda che avrà stuzzicato diversi appassionati dopo che l’Italia ha conquistato il titolo iridato a Manila sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 in una memorabile finale. Dove vedremo all’opera gli azzuri durante l’inverno? Quali colori difenderanno tra campionato, Champions League e competizioni varie? Bisognerà prestare parecchia attenzione perché durante il mercato ci sono stati diversi cambi di casacca. I due opposti lasceranno il campionato italiano e così la Superlega sarà priva di Yuri Romanò e Kamil Ryhlicki, che hanno deciso di trasferirsi rispettivamente in Russia (al Fakel Novy Urengoy) e in Polonia (allo ZAKSA Kedzierzyn Kozle). 🔗 Leggi su Oasport.it

