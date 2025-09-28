«Quanto a noi, quanto a voi, solo una ignoranza colpevole può indicare in questa parte non del Parlamento, del Paese, il terreno di coltura della violenza politica. Solo il cinismo può calpestare la storia evocando il clima brigatista che abbiamo combattuto.Non si è squadristi solo col manganello in mano, lo si è nell’uso delle parole, usate come badili.Un tempo c’è stato chi voleva trasformare quest’aula in un bivacco per i suoi manipoli ma la democrazia ha prevalso. Andate dove vi portano la natura e il cuore. Noi resteremo qui, e qui ci troverete, sempre»: così parlò Gianni Cuperlo, in occasione della commemorazione del compianto (non da tutti) Charlie Kirk alla Camera dei Deputati, rivendicando la superiorità morale ed intellettuale della sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Dove c'è sinistra, c'è odio: la licenza della "superiorità morale" genera mostruosità