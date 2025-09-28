Dovbyk-Soulé e un super Svilar | la Roma di Gasp aggancia per ora il Napoli

È la quarta volta, nelle prime cinque di campionato, che i giallorossi mantengono la porta inviolata. L'ucraino si sblocca, l'argentino realizza il secondo gol stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

