È la quarta volta, nelle prime cinque di campionato, che i giallorossi mantengono la porta inviolata. L'ucraino si sblocca, l'argentino realizza il secondo gol stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dovbyk-Soulé e un super Svilar: la Roma di Gasp aggancia per ora il Napoli

