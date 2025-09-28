Dossier in pillole | le imprese più ricche di Palma i paesi senza banche e le motivazioni della condanna di Barba
Dalla frutta ai servizi per migranti: quanto fatturano e chi c'è dietro alle imprese più ricche di Palma di Montechiaro. Dopo aver visto quali sono le imprese più ricche di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Ribera, punti di riferimenti d’eccellenza nei loro settori e fra le 50 aziende più ricche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: dossier - pillole
Dossier in pillole: il fortino della droga a Palermo, quanto guadagnano i manager della sanità pubblica
